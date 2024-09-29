Группировка «Север» отразила шесть попыток ВСУ прорваться через российскую границу

Противник потерял более 50 человек, пятеро военнослужащих сдались в плен Как сообщила пресс-служба Министерства обороны России, подразделения группировки российских войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии за последние сутки отразили шесть попыток ВСУ прорваться через российскую границу в направлении населенного пункта Новый Путь.