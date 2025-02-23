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Особый день 23 февраля: можно помолиться перед иконой «Огневидная», которая служит защитой от многих бед

Особый день 23 февраля: можно помолиться перед иконой «Огневидная», которая служит защитой от многих бед

Особый день 23 февраля: можно помолиться перед иконой «Огневидная», которая служит защитой от многих бед Ольга БезродняяКаждый год в День защитника Отечества, верующие вспоминают одну из самых почитаемых православных святынь — икону Божией Матери «Огневидная».

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