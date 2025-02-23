Особый день 23 февраля: можно помолиться перед иконой «Огневидная», которая служит защитой от многих бед Ольга БезродняяКаждый год в День защитника Отечества, верующие вспоминают одну из самых почитаемых православных святынь — икону Божией Матери «Огневидная».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии