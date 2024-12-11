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«Кидок» века: армия России заняла уникальное месторождение, которое Украина продала Западу

«Кидок» века: армия России заняла уникальное месторождение, которое Украина продала Западу

Автор: МК Село Шевченко перешло под контроль российских сил. Одновременно войска продвинулись к северу, в направлении Песчаного на его западной окраине.

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Комментарии
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Валерий Хромылев
Литий это хорошо ,но как в правление ебн продавались важнейшие предприятия России (в том числе и ВПК) иностранцам.
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1 час.
Сергей Киселев
Да  не  начал  распродавать,  а  уже  заканчивает!
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51 мин.
L
Lyudmila
Господи, только сейчас проснулся? Да уже почти вся Вукраина уже на части поделена и распродана. Европа например чернозем хохляцкий ж/д составами вывозит и никто мяу ей не может сказать. Почему они так рьяно держатся за территорию, сами хохлы им нужны только как мясо на передке.
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5 мин.

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