«Кидок» века: армия России заняла уникальное месторождение, которое Украина продала Западу

Литий это хорошо ,но как в правление ебн продавались важнейшие предприятия России (в том числе и ВПК) иностранцам.

L

Lyudmila

Господи, только сейчас проснулся? Да уже почти вся Вукраина уже на части поделена и распродана. Европа например чернозем хохляцкий ж/д составами вывозит и никто мяу ей не может сказать. Почему они так рьяно держатся за территорию, сами хохлы им нужны только как мясо на передке.