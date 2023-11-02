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Дипломат Полищук: Зеленский соврал, что 140 стран поддержали «формулу мира»

Дипломат Полищук: Зеленский соврал, что 140 стран поддержали «формулу мира»

Ради расположения глобального Юга президент Украины Владимир Зеленский солгал на сентябрьской Генассамблее ООН, что более 140 стран уже поддержали предложенную им «формулу мира» по завершению конфликта в Донбассе.

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