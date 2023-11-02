Ради расположения глобального Юга президент Украины Владимир Зеленский солгал на сентябрьской Генассамблее ООН, что более 140 стран уже поддержали предложенную им «формулу мира» по завершению конфликта в Донбассе.
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