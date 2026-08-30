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Татар-информ

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У центра семьи «Казан» стартовал концерт ко Дню Республики Татарстан

У центра семьи «Казан» стартовал концерт ко Дню Республики Татарстан

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» Программа праздничного концерта в честь Дня Республики Татарстан и города Казани началась у центра семьи «Казан».

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