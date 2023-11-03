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SUSANIN

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И. о. ректора ИжГТУ Александр Губерт принял участие в Китайско-Российском научно-техническом форуме

И. о. ректора ИжГТУ Александр Губерт принял участие в Китайско-Российском научно-техническом форуме

Харбин. Китай. Руководство ИжГТУ в лице и. о. ректора Александра Губерта и директора Института международных образовательных программ университета Алексея Рябчикова приняло участие III Китайско-Российском научно-техническом форуме, который прошёл в Харбинском политехническом университете (ХПУ).

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