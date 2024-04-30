Инвестиции в Китай – лучший вариант для транснациональных корпораций

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Неудачное решение в повседневной жизни может привести к нескольким часам неудобств, но когда международный инвестор делает ставку на неправильный рынок, это может привести к упущенным возможностям или даже к значительным потерям.