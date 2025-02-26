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Русские ракеты "жахнули" по ВСУ. Киев приказал закрыть всем рты. Но подполье всех сдало

Русские ракеты "жахнули" по ВСУ. Киев приказал закрыть всем рты. Но подполье всех сдало

Русские ракеты возвращают долги. Удары возмездия жестко стирают ВСУ в пыль. Киев приказал закрыть всем рты, но подпольщики сообщили правду.

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Комментарии
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НЛ
Нина Лубенкова
Купянск почти 200 км от Харькова, когда сдали Балаклею, Изюм, что думало командование??
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4 час.
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