Мошенники за двое суток обманули 6 рязанцев на 2,6 млн рублей

Потерпевшими стали пять женщин в возрасте от 74 до 85 лет и 71-летний мужчина. Их всех убеждали, что родственник устроил серьёзное ДТП с пострадавшими, а для «урегулирования вопроса» нужно отдать курьеру крупную сумму денег.