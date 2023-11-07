Санврачи объяснили, почему свердловские школьники стали реже подхватывать кишечные инфекции

Роспотребнадзор объявил о снижении заболеваемости острыми кишечными инфекциями среди детей и подростковВ Свердловской области сразу на 40 процентов сократилась заболеваемость острыми кишечными инфекциями среди школьников.
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