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Санврачи объяснили, почему свердловские школьники стали реже подхватывать кишечные инфекции

Санврачи объяснили, почему свердловские школьники стали реже подхватывать кишечные инфекции

Роспотребнадзор объявил о снижении заболеваемости острыми кишечными инфекциями среди детей и подростковВ Свердловской области сразу на 40 процентов сократилась заболеваемость острыми кишечными инфекциями среди школьников.

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