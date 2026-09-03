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Цитаты, от которых мурашки по коже

Цитаты, от которых мурашки по коже

Эти высказывания бьют точно в цель. Каждая фраза настолько созвучна повседневности и внутренним переживаниям, что кажется, будто автор подглядывал за чужой жизнью и записывал самые сокровенные мысли.

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