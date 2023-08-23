Кто придумал, что дети ничего не должны родителям, а должны только потреблять ресурсы?

Морена, насколько правдивы люди, которые говорят, что ничего не ждут от своих детей? Не ожидают помощи, напротив, готовят ещё подрастаюших наследников к мысли, чтобы в старости отдали их в казенные учреждения, чтобы лишний раз не напрягаться.