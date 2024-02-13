Евросоюз твёрдо намерен потратить прибыль от активов России на помощь Украине

В Москве действия Совета Европы оценили как воровствоПостановление, в соответствии с которым прибыль от активов, принадлежащих России, будет фиксироваться и храниться в депозитариях отдельно, приняли в Евросоюзе.
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