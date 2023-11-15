Вооруженная группа ограбила чешских журналистов на саммите АТЭС в США

Чешские журналисты подверглись нападению группы вооруженных грабителей в Сан-Франциско, где представители чешских СМИ снимали проведение саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), передает «360» .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии