Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Александр Свитайло
    Вот и пусть теперь под флагом МОК собираются все педики, трансы, астматики и прочая нечисть, и соревнуются там друг с...МОК не нужен
  • Сергей Читалов
    давно надо проводить  аналоги открытых спартакиад народов ссср люди приедут, а бахам объявить санкцииМОК не нужен
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    Риттера пора вывозить из США. Там ему не дадут долго жить. Могут под машину толкнуть или машину его взорвать. Не хоте...Риттер заявил, чт...

Вооруженная группа ограбила чешских журналистов на саммите АТЭС в США

Вооруженная группа ограбила чешских журналистов на саммите АТЭС в США

Чешские журналисты подверглись нападению группы вооруженных грабителей в Сан-Франциско, где представители чешских СМИ снимали проведение саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), передает «360» .

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