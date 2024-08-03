Донецкий фронт. Вот-вот российская армия, взяв Покровск, разрежет группировку ВСУ в ДНР пополам

© РИА Новости . РИА НовостиСегодня 3,5K прочитали Вечером в пятницу российские подразделения освободили два населенных пункта на Покровском/Красноармейском направлении – Веселое и Желанное, а также выбили ВСУ из Артемово/Железного, пригорода Торецка/Дзержинска О ситуации на фронте в Новороссии рассказал изданию Украина.
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