Нижегородский губернский оркестр выступил на Кипре

Предновогодний гала-концерт провела эстрадная группа Нижегородского губернского оркестра на Кипре. Танцоры и музыканты выступили на сцене Российского центра науки и культуры в рамках фестиваля «Русская зима на Кипре» в Никосии, сообщает посольство России на Кипре.
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