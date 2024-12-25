Нижегородский губернский оркестр выступил на Кипре

Предновогодний гала-концерт провела эстрадная группа Нижегородского губернского оркестра на Кипре. Танцоры и музыканты выступили на сцене Российского центра науки и культуры в рамках фестиваля «Русская зима на Кипре» в Никосии, сообщает посольство России на Кипре.