Пролистывание соцсетей и другие вещи, которых нужно избегать перед сном

У многих из нас тревога усиливается ночью, когда больше нет отвлекающих факторов. Согласно глобальному опросу 2024 года, 42% людей испытывают трудности со сном из-за тревоги, а 27% — из-за стресса, связанного с работой.
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