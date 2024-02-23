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ЕС ввёл 13-ый пакет санкций против России. Ответ Москвы был мгновенным: Кто в чёрном списке

ЕС ввёл 13-ый пакет санкций против России. Ответ Москвы был мгновенным: Кто в чёрном списке

Россия расширила ответный список санкций против граждан ЕС. Это ответ на 13-й пакет санкций ЕС.Появилось заявление МИД России об ответных мерах на тринадцатый "пакет" санкций Евросоюза в отношении России.

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