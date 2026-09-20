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Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Индийском океане

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Индийском океане

Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировали сейсмологи в акватории Индийского океана. Об этом 21 сентября сообщила Геологическая служба США (USGS).

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