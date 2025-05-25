⚽️Сегодня юные футболисты отмечают Всемирный день детского футбола. 🥅Секрет популярности футбола в его простоте и универсальности, ведь в него можно играть где угодно и чем угодно.
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⚽️Сегодня юные футболисты отмечают Всемирный день детского футбола. 🥅Секрет популярности футбола в его простоте и универсальности, ведь в него можно играть где угодно и чем угодно.