Беглов занял третье место в Национальном рейтинге мэров

За период с апреля по май 2024 года Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ представили новое исследование, оценивающее деятельность мэров столиц регионов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии