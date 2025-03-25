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10 советских загадок, с которыми не справятся те, кто родился в СССР

10 советских загадок, с которыми не справятся те, кто родился в СССР

Проверьте себя! «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные»Чем развлекались советские школьники во время перемен? Во-первых, конечно, активными играми: играли в «салки» и «пятнашки», а также прыгали через резиночку.

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