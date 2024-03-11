В РПЦ запустили школу блогеров для священнослужителей. Курс направлен на то, чтобы священники в своих блогах не противоречили официальной позиции Русской православной церкви «и могли избежать погружения в нецерковную повестку».
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