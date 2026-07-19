👮♂️ В Севастополе пьяная автоледи перевозила наркотики и пыталась откупиться от сотрудников ГАИ за 200 тысяч рублей 32-летнюю местную жительницу остановили для проверки.
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👮♂️ В Севастополе пьяная автоледи перевозила наркотики и пыталась откупиться от сотрудников ГАИ за 200 тысяч рублей 32-летнюю местную жительницу остановили для проверки.