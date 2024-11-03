ЦИК: Второй тур голосования проходит на тех же условиях, что и первый

Сегодня, 3 ноября 2024 года, в Республике Молдова проходит второй тур президентских выборов. С 07:00 по всей стране открылись 1 988 избирательных участков, из которых 30 были организованы для избирателей, проживающих в населенных пунктах на левом берегу Днестра, сообщает Noi.