Ответы дал странный тату-салон. Атаку на русские ракетоносцы организовала ведьма: План из восьми пунктов

Просто камень с души! Мы-то думали, что это Киев поджег самолеты, мы-то думали какие ребята на Украине сообразительные, а это оказывается организовала ведьма, сексуально озабоченная. Так что никто никаких генералов снимать не будет. Вот спасибо Царьграду, все поставил на свои места

АС

Александр Сысоев

Одна польза от этой атаки на аэродромы: нам просто показали, что охрана наших стратегических объектов, мягко говоря. никудышная. Видимо в министерстве обороны еще очень много рас...здяйства. Шойгу лучше бы как секретарю СБ заняться этой серьезнейшей задачей, а не бубнить по телевизору всякую хрень.