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Ответы дал странный тату-салон. Атаку на русские ракетоносцы организовала ведьма: План из восьми пунктов

Ответы дал странный тату-салон. Атаку на русские ракетоносцы организовала ведьма: План из восьми пунктов

Царьград Коллаж Царьграда Супруга владельца фур, из которых выпорхнули дроны, атаковавшие военные аэродромы, оказывается, успела, перебравшись в Россию с Украины, ранее развернуть в Челябинске бурную деятельность.

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Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
Просто камень с души! Мы-то думали, что это Киев поджег самолеты, мы-то думали какие ребята на Украине сообразительные, а это оказывается организовала ведьма, сексуально озабоченная. Так что никто никаких генералов снимать не будет. Вот спасибо Царьграду, все поставил на свои места
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15 час.
АС
Александр Сысоев
Одна польза от этой атаки на аэродромы: нам просто показали, что охрана наших стратегических объектов, мягко говоря. никудышная. Видимо в министерстве обороны еще очень много рас...здяйства. Шойгу лучше бы как секретарю СБ заняться этой серьезнейшей задачей, а не бубнить по телевизору всякую хрень.
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14 час.
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