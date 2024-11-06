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Царьград

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Грозит ли России вспышка вируса Коксаки? Роспотребнадзор рекомендовал школам и детсадам фильтровать детей

Грозит ли России вспышка вируса Коксаки? Роспотребнадзор рекомендовал школам и детсадам фильтровать детей

О заболевании, которое по всем признакам напоминает вирус Коксаки, говорят уже несколько дней. Роспотребнадзор рекомендовал школам и детским садам фильтровать детей.

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