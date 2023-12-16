Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Российская авиация уничтожила вертолёт Ми-8 противника в Запорожской области

Российская авиация уничтожила вертолёт Ми-8 противника в Запорожской области

Отечественная авиация уничтожила вертолёт ВСУ в районе города Орехов в Запорожской области, всего российской авиацией, БПЛА и артиллерией были поражены техника и живая сила противника в 125-ти районах зоны спецоперации.

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