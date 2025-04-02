В Рязани начался приём заявлений о зачислении детей в первый класс

До 30 июня принимаются заявления и документы в 1-й класс от граждан, дети которых проживают на закрепленной за школой территории1 апреля в Рязани начался прием заявлений граждан о зачислении детей в первый класс на 2025-2026 учебный год.
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