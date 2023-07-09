Пропетлять между «нашим и вашим» не удалось – на хитрый российский либеральный болт нашли украйиньску гайку: в офисе Зеленского приняли решение отобрать Sense банк (до 1 декабря 2022 г носил название «Альфа-банк») у российских бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена.
Власти України решили просто отжать банк у Фридмана и Авеля
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ШКИПЕР
На ТВ рекламу банка крутят.
Ответить
8 час.
Леонид Попивняк
.....крутят......да и тинькова банк крутят....толку то????.....доверия давно нет......
Ответить
8 час.
Надежда
Каклам кажется, что этим они нас сильно расстроят, но народ России только порадуется, что эти бывшие бандиты, наконец, поняли, есть еще большие, чем они, воры и аферисты и они просто произвели "экспроприацию экспроприаторов"!))☺️
Ответить
7 час.
Свежие комментарии