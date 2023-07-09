Закон и Порядок

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Власти України решили просто отжать банк у Фридмана и Авеля

Власти України решили просто отжать банк у Фридмана и Авеля

Пропетлять между «нашим и вашим» не удалось – на хитрый российский либеральный болт нашли украйиньску гайку: в офисе Зеленского приняли решение отобрать Sense банк (до 1 декабря 2022 г носил название «Альфа-банк») у российских бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена.

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Комментарии
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ШКИПЕР
На ТВ рекламу банка крутят.
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8 час.
Леонид Попивняк
.....крутят......да и тинькова банк крутят....толку то????.....доверия давно нет......
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8 час.
Надежда
Каклам кажется, что этим они нас сильно расстроят, но народ России только порадуется, что эти бывшие бандиты, наконец, поняли, есть еще большие, чем они, воры и аферисты и они просто произвели &quot;экспроприацию экспроприаторов&quot;!))☺️
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7 час.

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