Власти України решили просто отжать банк у Фридмана и Авеля

Надежда

Каклам кажется, что этим они нас сильно расстроят, но народ России только порадуется, что эти бывшие бандиты, наконец, поняли, есть еще большие, чем они, воры и аферисты и они просто произвели "экспроприацию экспроприаторов"!))☺️