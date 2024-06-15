Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Больше 25 выпускников ВКА им. Можайского получили дипломы с отличием

Больше 25 выпускников ВКА им. Можайского получили дипломы с отличием

В Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского состоялся очередной выпуск лейтенантов. Больше 25 выпускников получили золотые медали и дипломы с отличием, а более 110 выпускников - дипломы с отличием.

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