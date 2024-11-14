Большое Начальство изволит гневаться. Или думать, одно другому не мешает, если два занятия совместить.
Россияне устали от безобразного поведения мигрантов
Комментарии
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АндрейБорков
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16 час.
Игорь Егоров
Когда правительство подтверждает свое бессилие на территориях страны, поощряя вседозволенность мигрантов, значит это правительство не отвечает запросам народа России, отдельные чиновники из этого правительства, должны покинут свои кабинеты.
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16 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ То что мигранты охренели, причём во всех смыслах - это точно. Пора опускать их на землю и тоже во всех смыслах...
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8 час.
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