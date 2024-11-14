Россияне устали от безобразного поведения мигрантов

Когда правительство подтверждает свое бессилие на территориях страны, поощряя вседозволенность мигрантов, значит это правительство не отвечает запросам народа России, отдельные чиновники из этого правительства, должны покинут свои кабинеты.

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ То что мигранты охренели, причём во всех смыслах - это точно. Пора опускать их на землю и тоже во всех смыслах...