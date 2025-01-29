Мирошник: мы не можем позволить себе передать эту войну в наследство детям, поэтому переговоры должны быть завершающим этапом СВО

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что возможные переговоры с Украиной должны рассматриваться как завершающий этап СВО по реализации всех задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным, и не должны привести к заморозке конфликта.