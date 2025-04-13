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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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«Выглядит слишком скучно»: Игровое сообщество осталось не в восторге от дем...

«Выглядит слишком скучно»: Игровое сообщество осталось не в восторге от дем...

«Выглядит слишком скучно»: Игровое сообщество осталось не в восторге от демонстрации геймплея MarathonМногие пишут, что по части художественного исполнения игра выглядит фантастически, однако геймплей и технический аспект вызывают вопросы.

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