Нападающий "Динамо" Уил заявил, что не против сыграть в сборной мира КХЛ

Нападающий московского "Динамо" Джордан Уил в интервью Legalbet заявил, что ему было бы интересно представлять сборную легионеров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которая примет участие в Кубке Первого канала.
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