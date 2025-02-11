ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 052 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Васиков
    Да, как они посмели плохо говорить про евреев. Они такие милые. Они так демократично разрушили и аккупировали святую ...В Сиднее двух мед...
  • Игорь Васиков
    Вот как к кипитуляции будут готовы, так пусть и заявляют.Глава минобороны ...
  • Ильдус Мамлеев
    Немчуков припекло да так что уже дальше не куда! Помогайте дальше хохлам в угоду США, нашего дешового газа вообще не ...В Германии заявил...

СМИ узнали о предложении Маска выкупить OpenAI за $97,4 млрд

СМИ узнали о предложении Маска выкупить OpenAI за $97,4 млрд

Объединение инвесторов во главе с американским предпринимателем, руководителем департамента по повышению эффективности правительства США (DOGE) Илоном Маском предложило $97,4 млрд за покупку некоммерческой организации, которая имеет контрольный пакет акций разработавшей чат-бот ChatGPT компании OpenAI.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх