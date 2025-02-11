СМИ узнали о предложении Маска выкупить OpenAI за $97,4 млрд

Объединение инвесторов во главе с американским предпринимателем, руководителем департамента по повышению эффективности правительства США (DOGE) Илоном Маском предложило $97,4 млрд за покупку некоммерческой организации, которая имеет контрольный пакет акций разработавшей чат-бот ChatGPT компании OpenAI.
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