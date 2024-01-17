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Мировое обозрение

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Макрон пообещал Украине дальнобойные ракеты SCALP

Макрон пообещал Украине дальнобойные ракеты SCALP

Франция готовится передать Вооруженным силам Украины порядка 40 дальнобойных ракет SCALP, несколько сотен бомб, а также самоходные артиллерийские установки (САУ) Caeser, заявил президент страны Эмманюэль Макрон.

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