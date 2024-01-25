Пастух показал, как его пес в одиночку управляет стадом из 5000 овец: видео

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лина любимцева

К нас в Крыму в дом прибилась пастушеский пес.. Английская пастушечья овчарка. Он был специально обученный......Его выгнали с работы, поскольку он загрыз овцу, которая перестала его слушать и подчиняться. И его прогнали прочь. Хотя должны были убить. Но пощадили. Жулька (я так его назвала)(, понял это и ушел куда глаза глядят. И прибился к нам в дом. И стал у нас жить. Умный такой был!! Мы в поселке по очереди пасли коров, пастуха у нас не было. И я как-то взяла с собой на пастбище и Жульку. Просто чтобы он прогулялся. А потом гляжу, а он язык вывалил, весело так дышит, поглядывает то на меня, то восторженно на разбредшихся по степи коров, и я поняла, что он ждет команду: "ПАСИ!"... Я эту команду дала - и все пошло как по маслу... Жулька пас коров, а я лежала и читала книжку... Папа после работы пришел, чтобы меня сменить (я летом на каникулах пасла днем коров, папа пас утром и вечером), я ему рассказала про Жульку, какой тот пастух, папа не поверил даже... И приказал забрать Жульку с собой домой. Ну что же... Не веришь про Жульку, хочешь бегать -бегай за коровами!! Я всю жизнь помню и люблю Жульку. Это был мой самый любимый собачка!! ПОЭТОМУ я таким удовольствием рассказала вам о нем!!