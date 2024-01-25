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Пастух показал, как его пес в одиночку управляет стадом из 5000 овец: видео

Пастух показал, как его пес в одиночку управляет стадом из 5000 овец: видео

Шотландский пастух снял на видео свой рабочий день — мужчина ничего не делает, хотя должен следить за стадом в 5000 овец.

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Комментарии
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AK
Antanas Kuzminskis
Собака = професионал своешо дела.👍👍👍👍👍.
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20 час.
лл
лина любимцева
К нас в Крыму в дом прибилась пастушеский пес.. Английская пастушечья овчарка. Он был специально обученный......Его выгнали с работы, поскольку он загрыз овцу, которая перестала его слушать и подчиняться. И его прогнали прочь.  Хотя должны были убить. Но пощадили. Жулька (я так его назвала)(, понял это и ушел куда глаза глядят. И прибился к нам в дом. И стал у нас жить. Умный такой был!! Мы в поселке по очереди  пасли коров, пастуха у нас не было. И я как-то взяла с собой на пастбище и Жульку.  Просто чтобы он прогулялся. А потом гляжу, а он язык вывалил, весело так дышит,  поглядывает то на меня, то восторженно на разбредшихся по степи коров, и я поняла, что он ждет команду: &quot;ПАСИ!&quot;... Я эту команду дала - и все пошло как по маслу... Жулька пас коров, а я лежала и читала книжку... Папа после работы пришел, чтобы меня сменить  (я летом на каникулах пасла днем коров, папа пас  утром и вечером), я ему рассказала про Жульку, какой тот пастух, папа не поверил даже... И приказал забрать Жульку с собой домой. Ну что же... Не веришь про Жульку, хочешь бегать -бегай за коровами!! Я всю жизнь помню и люблю Жульку. Это был мой самый любимый собачка!! ПОЭТОМУ я таким удовольствием рассказала вам о нем!!
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17 час.

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