Ямское поле
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Ямское поле

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Новый спортивный портал поможет жителям Бегового организовать тренировки

Для жителей Москвы заработал новый портал «Московский спорт». Как пояснили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий, он объединит тех, кто любит спорт и активный образ жизни, поскольку на портале можно записаться в секции, выбрать и арендовать удобные спортплощадки, подобрать квалифицированных тренеров как для взрослых, так и для детей, найти информацию о ярких городских спортивных событиях.

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