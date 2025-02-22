Хоккеист Малкин восстановился после травмы и готов сыграть с «Вашингтоном»

Российский форвард Евгений Малкин, выступающий за американский хоккейный клуб (ХК) «Питтсбург Пингвинз», восстановился после травмы и сыграет в ближайшем матче против «Вашингтон Кэпиталз», капитаном которого является Александр Овечкин.
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