Хоккеист Малкин восстановился после травмы и готов сыграть с «Вашингтоном»

Российский форвард Евгений Малкин, выступающий за американский хоккейный клуб (ХК) «Питтсбург Пингвинз», восстановился после травмы и сыграет в ближайшем матче против «Вашингтон Кэпиталз», капитаном которого является Александр Овечкин.