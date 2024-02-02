В Северодвинске начали проверку по факту нападения собаки на ребенка

Инцидент стал известен после шумихи в социальных сетях. Вопросом заинтересовался следственный комитет регионаС соцсетях распространилась информация о том, что у дома № 37 по улице Октябрьской города корабелов на маленькую девочку напала агрессивная собака.
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