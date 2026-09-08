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Газета.ру

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Агент Гурцкая: Головин хотел зарабатывать в "Зените" €5 млн

Агент Гурцкая: Головин хотел зарабатывать в "Зените" €5 млн

Футбольный агент Тимур Гурцкая заявил на YouTube-канале «Это футбол, брат!», что игрок «Монако» Александр Головин хотел зарабатывать в петербургском «Зените» €5 млн в год.

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