Андрей Воробьев объявил о кадровых изменениях в правительстве Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев озвучил кадровые перестановки в правительстве. Новым руководителем Главного управления региональной безопасности Подмосковья в ранге министра стал Кирилл Карасев.
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