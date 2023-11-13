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Андрей Воробьев объявил о кадровых изменениях в правительстве Подмосковья

Андрей Воробьев объявил о кадровых изменениях в правительстве Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев озвучил кадровые перестановки в правительстве. Новым руководителем Главного управления региональной безопасности Подмосковья в ранге министра стал Кирилл Карасев.

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