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Guardian: разъяренные тори восстали против попыток Бориса Джонсона вернуться во власть

Guardian: разъяренные тори восстали против попыток Бориса Джонсона вернуться во власть

Британский премьер-министр Риши Сунак находится под растущим давлением однопартийцев, требующих, чтобы он запретил Борису Джонсону баллотироваться в качестве кандидата от консерваторов на следующих выборах в парламент.

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