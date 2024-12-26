Пропавшие 2 часа и "пляска" перед смертью: Тайн вокруг крушения борта из Баку в Грозный всё больше

Царьград © Isa Tazhenbayev XinHua/Globallookpress Что больше всего смущает сейчас экспертов, разбирающихся в крушении борта, летевшего из Баку в Грозный? Например, потерянные два часа после выбора запасного аэродрома.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии