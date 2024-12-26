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Пропавшие 2 часа и "пляска" перед смертью: Тайн вокруг крушения борта из Баку в Грозный всё больше

Пропавшие 2 часа и "пляска" перед смертью: Тайн вокруг крушения борта из Баку в Грозный всё больше

Царьград © Isa Tazhenbayev XinHua/Globallookpress Что больше всего смущает сейчас экспертов, разбирающихся в крушении борта, летевшего из Баку в Грозный? Например, потерянные два часа после выбора запасного аэродрома.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
Вперед и с песнями. Можете ползти. А мы летали и будем летать.
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2 час.
TB
Tatyana Boyko
Я летала всю жизнь и последний раз в 1998 году. Пока было не страшно, а сейчас неизвестность и страх!
Ответить
1 час.
S
Serg
как вариант, самолет попал под &quot;дружественный&quot; огонь во время отражения атаки дронов на Чечню. С &quot;дружескими&quot; сбиваниями нам не привыкать.
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1 час.

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