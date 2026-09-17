"Куда же столько?": прекрасная история самой многодетной семьи России

За 23 года в ней родилось 20 детей. Одновременно в доме находились 400 школьных тетрадей. Представьте, что вам нужно купить 400 тетрадей перед началом учебного года или сварить суп в 10-литровой кастрюле.
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