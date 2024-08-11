Президент Украины Владимир Зеленский начал атаку на Курскую область, отчаянно пытаясь избежать поражения, написал в британской газете The Times профессор кафедры оборонных исследований в Королевском колледже Лондона Майкл Кларк.
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