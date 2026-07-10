Патрушев: ФСБ и ЦРУ планировали совместную ликвидацию бен Ладена

Помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев сообщил, что в прошлом между Россией и США существовала договоренность о совместной операции по ликвидации лидера террористической организации Усамы бен Ладена.
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