Zero Hedge
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Zero Hedge

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Believe All Women - Unless They're Inconvenient

Believe All Women - Unless They're Inconvenient

Believe All Women - Unless They're Inconvenient Authored by Frank Salvato via The American Spectator, The political Left has spent years promoting the slogan "Believe All Women," using it as a powerful weapon against conservatives, especially during critical events like the Brett Kavanaugh confirmation hearings.

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