УФАС Югры уличило руководство школы в махинациях при закупке детского питания

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 июня, ФедералПресс. В Югре руководство одной из школ в сговоре с поставщиком продуктов детского питания нарушили нормы антимонопольного закона и заключили договоры без проведения конкурса.
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